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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Festnahme aufgrund Haftbefehls

Scheuerfeld (ots)

Im Rahmen der Streife erblickten Einsatzkräfte der PI Betzdorf am Dienstagabend, 07.04.2026, in der Kirchstraße einen Mann, von dem ihnen bekannt war, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Entsprechend nahm die Streifenwagenbesatzung den 54-jährigen an Ort und Stelle fest. Im Rahmen der Durchsuchung konnte beim dem Mann ein Schreckschussrevolver fest- und sichergestellt werden. Der Festgenommene wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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