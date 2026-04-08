POL-PDNR: Fahrzeugführerin unter Amphetamin-Einfluss

Scheuerfeld (ots) - Im Rahmen der Streife erblickten Einsatzkräfte der PI Betzdorf am Dienstagabend, 07.04.2026, in der Kirchstraße einen Mann, von dem ihnen bekannt war, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Entsprechend nahm die Streifenwagenbesatzung den 54-jährigen an Ort und Stelle fest. Im Rahmen der Durchsuchung konnte beim dem Mann ein Schreckschussrevolver fest- und sichergestellt werden. Der Festgenommene ...

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