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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: ACHTUNG - Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter in Neuwied!

Neuwied (ots)

Neuwied - Derzeit schwappt eine Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter durch das Stadtgebiet Neuwied. Betroffen sind derzeit insbesondere die Stadtteile Niederbieber, Oberbieber und Torney. Die Täter treten sehr selbstsicher auf und fragen gezielt nach Wertgegenständen in den Haushalten. Dabei nutzen sie die Legende einer sich angeblich auf freiem Fuß befindlichen Diebesbande aus Osteuropa, bei denen eine Liste mit Namen gefunden worden sei. Die Polizei bittet dringend darum, den Tätern auf keinen Fall Auskünfte zu Personen im Haushalt, Wertgegenständen oder Vermögensverhältnissen zu geben! Die Polizei wird niemals telefonisch derlei Informationen erfragen! Bei Zweifeln wenden Sie sich an die für sie zuständige Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein
PHK Bleidt

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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