Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressenachtragsmeldung zu Wohnhausbrand in Urbach

Urbach (ots)

Am 10.04.2026 gegen 17:30 Uhr kam es zu einer unklaren Rauchentwicklung im Ortskern von Urbach. Vor Ort konnte eine in Brand stehende Scheune festgestellt werden. Durch den Brand wurde auch ein benachbartes leerstehendes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Funkenflug kam es auch bei einem weiteren Objekt zu einem Brandschaden. Es kam zu keinen Personenschäden. Ermittlungen zu Brandursache dauern an. Etwaige Zeugen die Angaben zum Sachverhalt oder Ursache machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell