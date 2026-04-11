PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressenachtragsmeldung zu Wohnhausbrand in Urbach

Urbach (ots)

Am 10.04.2026 gegen 17:30 Uhr kam es zu einer unklaren Rauchentwicklung im Ortskern von Urbach. Vor Ort konnte eine in Brand stehende Scheune festgestellt werden. Durch den Brand wurde auch ein benachbartes leerstehendes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Funkenflug kam es auch bei einem weiteren Objekt zu einem Brandschaden. Es kam zu keinen Personenschäden. Ermittlungen zu Brandursache dauern an. Etwaige Zeugen die Angaben zum Sachverhalt oder Ursache machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIINSPEKTION
STRAßENHAUS
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon 02634 9520
Telefax 02634 952100
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 12:47

    POL-PDNR: Kontrollmaßnahmen Realschule plus Puderbach

    Puderbach (ots) - In den Abendstunden des 09.04.2026 wurden seitens der Polizeiinspektion Straßenhaus mehrere Kontrollmaßnahmen im Bereich der Realschule plus Puderbach durchgeführt. Hintergrund waren mehrere Hinweise auf mögliche Ordnungsstörungen im Bereich des Schulgeländes. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Jugendliche kontrolliert werden. Ein mitgeführter Roller verfügte über keinen ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 11:02

    POL-PDNR: ACHTUNG - Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter in Neuwied!

    Neuwied (ots) - Neuwied - Derzeit schwappt eine Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter durch das Stadtgebiet Neuwied. Betroffen sind derzeit insbesondere die Stadtteile Niederbieber, Oberbieber und Torney. Die Täter treten sehr selbstsicher auf und fragen gezielt nach Wertgegenständen in den Haushalten. Dabei nutzen sie die Legende einer sich angeblich auf freiem ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 19:52

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    56307 Dernbach (ots) - Am Mittwoch, den 08.04.2026 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf einem Schotterweg bei der Baumschule "Funk Karl-Jürgen" in der Nähe zur K121 bei Dernbach eine Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein PKW VW beim Rückwärtsfahren auf einem angrenzenden Schotterweg einen geparkten Anhänger eines Pkw-Gespanns. Ob ein Schaden an dem Pkw-Gespann entstanden ist, ist bislang unklar. Etwaige Zeugen, insbesondere der bislang unbekannte Fahrer des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren