PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Motorrad

Isenburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 11.04.2026 gegen 16:45 Uhr, ereignete sich auf der B413 zwischen Bendorf und Isenburg ein Motorradunfall. Der nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligte Motorradfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Felswand und verletzte sich hierbei schwer.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.04.2026 – 05:01

    POL-PDNR: Pressenachtragsmeldung zu Wohnhausbrand in Urbach

    Urbach (ots) - Am 10.04.2026 gegen 17:30 Uhr kam es zu einer unklaren Rauchentwicklung im Ortskern von Urbach. Vor Ort konnte eine in Brand stehende Scheune festgestellt werden. Durch den Brand wurde auch ein benachbartes leerstehendes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Funkenflug kam es auch bei einem weiteren Objekt zu einem Brandschaden. Es kam zu keinen Personenschäden. Ermittlungen zu Brandursache dauern ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 12:47

    POL-PDNR: Kontrollmaßnahmen Realschule plus Puderbach

    Puderbach (ots) - In den Abendstunden des 09.04.2026 wurden seitens der Polizeiinspektion Straßenhaus mehrere Kontrollmaßnahmen im Bereich der Realschule plus Puderbach durchgeführt. Hintergrund waren mehrere Hinweise auf mögliche Ordnungsstörungen im Bereich des Schulgeländes. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Jugendliche kontrolliert werden. Ein mitgeführter Roller verfügte über keinen ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 11:02

    POL-PDNR: ACHTUNG - Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter in Neuwied!

    Neuwied (ots) - Neuwied - Derzeit schwappt eine Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter durch das Stadtgebiet Neuwied. Betroffen sind derzeit insbesondere die Stadtteile Niederbieber, Oberbieber und Torney. Die Täter treten sehr selbstsicher auf und fragen gezielt nach Wertgegenständen in den Haushalten. Dabei nutzen sie die Legende einer sich angeblich auf freiem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren