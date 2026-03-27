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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in Bäckerei

Erfurt (ots)

Donnerstagabend (26.03.2026) versuchten zwei unbekannte Täter, in eine Bäckerei im Erfurter Ortsteil Stotternheim einzubrechen. Kurz vor 22:00 Uhr brachen sie mit einem Stemmeisen das Schließblech der Eingangstür heraus und gelangten so in das Objekt in der Salinenchaussee. Aus bislang ungeklärter Ursache verließen die Täter jedoch wieder die Bäckerei und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

Zu den beiden männlichen Einbrechern liegen Personenbeschreibungen vor: Der erste Täter soll etwa 165 cm groß und von schmaler Statur gewesen sein. Er war dunkel gekleidet, trug eine Jacke mit weißer Aufschrift sowie eine schwarze Maskierung und war mit einem weißen Mountainbike unterwegs gewesen. Der zweite Täter soll etwa 180 cm groß und kräftig gewesen sein. Er trug ebenfalls dunkle Kleidung, eine schwarze Maskierung sowie einen schwarzen Rucksack. Zudem wurde er mit einer auffällig großen Nase beschrieben. Auch er war mit einem weißen Mountainbike unterwegs gewesen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0076494 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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