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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährlichen Gasaustritt bei Buntmetalldiebstahl verursacht

Erfurt (ots)

Donnerstagmorgen (26.03.2026) gegen 08:00 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Erfurt zu einem gefährlichen Gasaustritt. Unbekannte hatten sich zunächst schadlos Zugang zu dem Heizungskeller verschafft. Dort trennten sie ein etwa drei Meter langes Kupferrohr von der Gasheizung ab und entwendeten es. Zudem beschädigten sie fünf Rohrschellen und schalteten die Heizungsanlage aus. In der weiteren Folge trat unkontrolliert Gas aus. Als ein 40-jähriger Bewohner wegen des Gasgeruchs im Hausflur in den Keller ging, atmete er das ausgetretene Gas ein und wurde leicht verletzt. Anschließend verließ er den Keller und alarmierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Luft-Gas-Gemisch nach ersten Erkenntnissen eine bereits detonationsfähige Konzentration erreicht. Die Feuerwehrleute schlossen die Gaszuleitung des Hauses und beseitigten zügig die Gefahr. Der Wert des entwendeten Kupferrohrs beläuft sich auf etwa 50 Euro, der entstandene Sachschaden wird auf rund 25 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung, versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, gefährlicher Körperverletzung sowie Diebstahls aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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