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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldkassette aus Friseursalon gestohlen

Erfurt (ots)

Auf einen Friseursalon hatten es Unbekannte in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen verschafften sich die Täter mit Gewalt Zutritt zu dem Geschäft in der Schlachthofstraße und beschädigten dabei den Türrahmen der Eingangstür. Anschließend öffneten sie mehrere Schubladen und entwendeten eine Geldkassette mit knapp 130 Euro Wechselgeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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