Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Besuch der Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde bei der Polizei in Nordhorn

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Nordhorn (ots)

Im Rahmen der bestehenden Kooperation hat die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Vertreter der Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde aus Nordhorn im Polizeikommissariat Nordhorn empfangen.

Die Gäste wurden durch die Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn, Frau Bruns, begrüßt. Unter den Besuchern befanden sich unter anderem der Imam der Gemeinde, Jazib Ahmad Aziz, sowie Rizwan Ranjah, Beauftragter für den interreligiösen Dialog.

Die Ahmadiyya-Gemeinde mit ihrer Sadiq-Moschee in der Sachsenstraße in Nordhorn engagiert sich aktiv im gesellschaftlichen Dialog und setzt sich für ein friedliches Miteinander ein. Der Besuch diente dem weiteren Austausch sowie der Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Gemeinde.

Ein besonderer Schwerpunkt des Treffens lag auf der Jugendarbeit: Im Mittelpunkt stand der Austausch darüber, wie Kinder und Jugendliche frühzeitig erreicht, gestärkt und für gesellschaftliche Verantwortung sowie ein respektvolles Miteinander sensibilisiert werden können.

Begleitet wurde der Termin zudem durch den im Bereich Prävention tätigen Polizeibeamten Jörg Reurik, der insbesondere zu präventiven Ansätzen und Angeboten für junge Menschen in den Austausch ging.

Im gemeinsamen Gespräch wurden darüber hinaus Themen wie Präventionsarbeit, gegenseitiges Verständnis sowie die Bedeutung eines offenen Dialogs zwischen Sicherheitsbehörden und religiösen Gemeinschaften erörtert.

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim begrüßt den fortlaufenden Austausch und sieht in der Kooperation einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

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