PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Besuch der Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde bei der Polizei in Nordhorn

POL-EL: Besuch der Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde bei der Polizei in Nordhorn
  • Bild-Infos
  • Download

Nordhorn (ots)

Im Rahmen der bestehenden Kooperation hat die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Vertreter der Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde aus Nordhorn im Polizeikommissariat Nordhorn empfangen.

Die Gäste wurden durch die Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn, Frau Bruns, begrüßt. Unter den Besuchern befanden sich unter anderem der Imam der Gemeinde, Jazib Ahmad Aziz, sowie Rizwan Ranjah, Beauftragter für den interreligiösen Dialog.

Die Ahmadiyya-Gemeinde mit ihrer Sadiq-Moschee in der Sachsenstraße in Nordhorn engagiert sich aktiv im gesellschaftlichen Dialog und setzt sich für ein friedliches Miteinander ein. Der Besuch diente dem weiteren Austausch sowie der Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Gemeinde.

Ein besonderer Schwerpunkt des Treffens lag auf der Jugendarbeit: Im Mittelpunkt stand der Austausch darüber, wie Kinder und Jugendliche frühzeitig erreicht, gestärkt und für gesellschaftliche Verantwortung sowie ein respektvolles Miteinander sensibilisiert werden können.

Begleitet wurde der Termin zudem durch den im Bereich Prävention tätigen Polizeibeamten Jörg Reurik, der insbesondere zu präventiven Ansätzen und Angeboten für junge Menschen in den Austausch ging.

Im gemeinsamen Gespräch wurden darüber hinaus Themen wie Präventionsarbeit, gegenseitiges Verständnis sowie die Bedeutung eines offenen Dialogs zwischen Sicherheitsbehörden und religiösen Gemeinschaften erörtert.

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim begrüßt den fortlaufenden Austausch und sieht in der Kooperation einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 07:05

    POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht am Stadtpark

    Nordhorn (ots) - Am Dienstag, den 24.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr auf einem Parkplatz am Mühlendamm in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten schwarzen Volvo V60. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 07:05

    POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Parkplatz

    Nordhorn (ots) - Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 19:35 Uhr auf einem Parkplatz an der Veldhausener Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Parkplatz vor einer Pizzeria einen abgestellten weißen Mitsubishi Space Star. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 07:05

    POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf dem Splitting

    Papenburg (ots) - Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 21:15 Uhr auf der Straße Splitting rechts in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr vermutlich mit einem Pkw, mutmaßlich einem Skoda, die Straße aus Richtung Papenburg kommend in Fahrtrichtung Surwold. Auf Höhe einer dortigen Pizzeria touchierte das Fahrzeug einen ordnungsgemäß in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren