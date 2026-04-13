POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Isenburg (ots) - Am Samstagnachmittag, 11.04.2026 gegen 16:45 Uhr, ereignete sich auf der B413 zwischen Bendorf und Isenburg ein Motorradunfall. Der nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligte Motorradfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Felswand und verletzte sich hierbei schwer. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der ...

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