POL-LIP: Lemgo-Brake. Drei Verletzte nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Samstag (10.01.26) gegen 19.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Blomberger Straße in Fahrtrichtung Donop, bei dem ein 26-jähriger Lagenser mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache eine Böschung herabstürzte. Er sowie seine zwei Mitfahrer (24 und 26 Jahre alt) mussten mit teils schweren Verletzungen ins Klinikum nach Detmold eingeliefert werden. Der Pkw musste durch einen Abschlepper aus der stark abschüssigen Böschung geborgen werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen war die Blomberger Straße in diesem Bereich gesperrt

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

