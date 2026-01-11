Polizei Lippe

POL-LIP: (lip) Detmold. Eine verletzte Person nach Wohnungsbrand.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (10.01.26) gegen 15:30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Heidenoldendorf ausrücken. Dort waren auf dem Balkon einer Wohnung Möbel und weitere Gegenstände in Brand geraten. Bei dem Versuch, die brennenden Gegenstände vom Balkon zu werfen, zog sich der Wohnungsmieter leichte Verbrennungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Weitere vier in der Wohnung aufhältige Personen, darunter zwei Kinder, wurden vorsorglich vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht, blieben aber unverletzt. Durch den Brand entstand leichter Gebäudeschaden. Die Ermittlungen zur Feststellung der genauen Brandursache durch das zuständige Kriminalkommissariat dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell