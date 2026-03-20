PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feuertonne erregt Aufmerksamkeit

Aurich-Extum (ots)

Für eine stärkere Rauchentwicklung hat am Donnerstagnachmittag das Abbrennen von Strauchgut auf einem Grundstück im Heuweg gesorgt. Ein Passant war auf den verqualmten Straßenzug aufmerksam geworden, hatte die Ursache aber nicht erkennen können und daraufhin den Notruf gewählt. Angerückte Einsatzkräfte der Feuerwehr Walle entdeckten den Ursprung des Rauches dann schnell in einem als Brenntonne umfunktionierten Behälter, in dem ein Anwohner Grünschnitt verbrannte. Nachdem dieser das Feuer eigenständig abgelöscht hatte, rückten die Feuerwehrleute wieder ab.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 19:00

    FW-AUR: Brandmeldeanlage lässt Einsatzkräfte anrücken

    Aurich (ots) - Die Feuerwehr Aurich ist am Mittwochnachmittag zu einem Sonderpostenmarkt in der Raiffeisenstraße alarmiert worden. Dort hatte die Brandmeldeanlage des Objektes ausgelöst. Im Zuge ihrer Erkundungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass es in dem Gebäudekomplex nicht zu einem Schadensereignis gekommen war. Der Feueralarm lag einem fehlerhaft ausgelösten Rauchmelder zugrunde, weshalb ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 16:00

    FW-AUR: Brand in Altenwohnanlage

    Aurich (ots) - Für ein kurzweiliges Großaufgebot an Rettungskräften hat am Mittwochvormittag ein brennender Mülleimer in einem Auricher Pflegeheim gesorgt. Bereits kurz nach dem Auslösen der automatischen Brandmeldeanlage gegen 09:50 Uhr ging ein Notruf aus dem Objekt an der Fockenbollwerkstraße bei der Regionalleitstelle in Wittmund ein, mit dem ein bestätigtes Feuer im zweiten Obergeschoss der Einrichtung gemeldet wurde. Neben der bereits alarmierten Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren