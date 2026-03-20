Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feuertonne erregt Aufmerksamkeit

Aurich-Extum (ots)

Für eine stärkere Rauchentwicklung hat am Donnerstagnachmittag das Abbrennen von Strauchgut auf einem Grundstück im Heuweg gesorgt. Ein Passant war auf den verqualmten Straßenzug aufmerksam geworden, hatte die Ursache aber nicht erkennen können und daraufhin den Notruf gewählt. Angerückte Einsatzkräfte der Feuerwehr Walle entdeckten den Ursprung des Rauches dann schnell in einem als Brenntonne umfunktionierten Behälter, in dem ein Anwohner Grünschnitt verbrannte. Nachdem dieser das Feuer eigenständig abgelöscht hatte, rückten die Feuerwehrleute wieder ab.

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