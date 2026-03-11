FW-AUR: Brandmeldeanlage lässt Einsatzkräfte anrücken
Aurich (ots)
Die Feuerwehr Aurich ist am Mittwochnachmittag zu einem Sonderpostenmarkt in der Raiffeisenstraße alarmiert worden. Dort hatte die Brandmeldeanlage des Objektes ausgelöst. Im Zuge ihrer Erkundungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass es in dem Gebäudekomplex nicht zu einem Schadensereignis gekommen war. Der Feueralarm lag einem fehlerhaft ausgelösten Rauchmelder zugrunde, weshalb keine weiteren Maßnahmen vor Ort ergriffen werden mussten.
