Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brandmeldeanlage lässt Einsatzkräfte anrücken

Aurich (ots)

Die Feuerwehr Aurich ist am Mittwochnachmittag zu einem Sonderpostenmarkt in der Raiffeisenstraße alarmiert worden. Dort hatte die Brandmeldeanlage des Objektes ausgelöst. Im Zuge ihrer Erkundungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass es in dem Gebäudekomplex nicht zu einem Schadensereignis gekommen war. Der Feueralarm lag einem fehlerhaft ausgelösten Rauchmelder zugrunde, weshalb keine weiteren Maßnahmen vor Ort ergriffen werden mussten.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

