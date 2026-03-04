Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brand in Altenwohnanlage

Aurich (ots)

Für ein kurzweiliges Großaufgebot an Rettungskräften hat am Mittwochvormittag ein brennender Mülleimer in einem Auricher Pflegeheim gesorgt. Bereits kurz nach dem Auslösen der automatischen Brandmeldeanlage gegen 09:50 Uhr ging ein Notruf aus dem Objekt an der Fockenbollwerkstraße bei der Regionalleitstelle in Wittmund ein, mit dem ein bestätigtes Feuer im zweiten Obergeschoss der Einrichtung gemeldet wurde. Neben der bereits alarmierten Feuerwehr Aurich sind dadurch auch die Feuerwehren Haxtum, Sandhorst und Walle hinzugerufen worden. Von den Feuerwehren Middels und Ihlowerfehn rückten weitere Einsatzleitwagen aus, ebenso wurden diverse Ressourcen des Rettungsdienstes und vom Deutschen Roten Kreuz in Bewegung gesetzt.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort durch Mitarbeitende des Pflegeheimes in Empfang genommen und in die betroffene Etage geführt worden. Geistesgegenwärtig hatten sie den Mülleimer samt brennenden Inhalt zuvor aus dem Zimmer verbracht und auf dem angrenzenden Balkon abgestellt. Ebenso wurden die Bewohner des Geschosses umgehend nach draußen geführt, sodass keine Gefahr für sie bestand. Das Feuer war bereits erloschen, sodass nur noch kurze Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden mussten. Während noch anrückende Einheiten ihre Anfahrt abbrechen konnten, ist der Einsatz für die Rettungskräfte vor Ort nach gut 20 Minuten beendet gewesen. Bis auf eine Mitarbeiterin, die aufgrund des Kontakts mit Brandrauch vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt wurde, ist niemand zu Schaden gekommen.

