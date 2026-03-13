PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Untergang eines Bootes verhindert

FW-AUR: Untergang eines Bootes verhindert
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Aurich-Wiesens (ots)

Im Hafenareal an der Schleuse Wiesens drohte am Freitagvormittag ein Sportboot zu versinken. Mitgliedern des dort ansässigen Bootsvereins ist der drastische Tiefgang des Wasserfahrzeugs im Zuge eines Rundgangs über das Gelände aufgefallen, beim Blick ins Innere waren bereits größere Wassermengen zu erkennen, die sich über die Länge des nahezu kompletten Rumpfes angesammelt hatten. Mit eigenen Mitteln hätte das Boot nicht vor dem Untergehen bewahrt werden können, sodass schließlich die Feuerwehr Wiesens zur Hilfe gerufen worden ist.

Nachdem sich die wenig später anrückenden Einsatzkräfte einen Lageüberblick verschafft und sichergestellt hatten, dass keine Betriebsstoffe sowohl innerhalb des Rumpfkörpers vorhanden waren als auch aus diesem heraus in die Umwelt eintraten, nahmen sie eine Tauchpumpe vor und senkten den Wasserpegel im Bootsinneren folglich ab. Über 20 Minuten pumpten die Feuerwehrleute gut zehn Kubikmeter Wasser ins Freie, bis der Schiffskörper wieder auf gewohnter Ebene aufschwamm und das Versinken ausgeschlossen werden konnte. Im Anschluss nahmen die anwesenden Eigentümer die Suche nach einer möglichen Leckage auf.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 19:00

    FW-AUR: Brandmeldeanlage lässt Einsatzkräfte anrücken

    Aurich (ots) - Die Feuerwehr Aurich ist am Mittwochnachmittag zu einem Sonderpostenmarkt in der Raiffeisenstraße alarmiert worden. Dort hatte die Brandmeldeanlage des Objektes ausgelöst. Im Zuge ihrer Erkundungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass es in dem Gebäudekomplex nicht zu einem Schadensereignis gekommen war. Der Feueralarm lag einem fehlerhaft ausgelösten Rauchmelder zugrunde, weshalb ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 16:00

    FW-AUR: Brand in Altenwohnanlage

    Aurich (ots) - Für ein kurzweiliges Großaufgebot an Rettungskräften hat am Mittwochvormittag ein brennender Mülleimer in einem Auricher Pflegeheim gesorgt. Bereits kurz nach dem Auslösen der automatischen Brandmeldeanlage gegen 09:50 Uhr ging ein Notruf aus dem Objekt an der Fockenbollwerkstraße bei der Regionalleitstelle in Wittmund ein, mit dem ein bestätigtes Feuer im zweiten Obergeschoss der Einrichtung gemeldet wurde. Neben der bereits alarmierten Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren