FW-AUR: Untergang eines Bootes verhindert

Aurich-Wiesens (ots)

Im Hafenareal an der Schleuse Wiesens drohte am Freitagvormittag ein Sportboot zu versinken. Mitgliedern des dort ansässigen Bootsvereins ist der drastische Tiefgang des Wasserfahrzeugs im Zuge eines Rundgangs über das Gelände aufgefallen, beim Blick ins Innere waren bereits größere Wassermengen zu erkennen, die sich über die Länge des nahezu kompletten Rumpfes angesammelt hatten. Mit eigenen Mitteln hätte das Boot nicht vor dem Untergehen bewahrt werden können, sodass schließlich die Feuerwehr Wiesens zur Hilfe gerufen worden ist.

Nachdem sich die wenig später anrückenden Einsatzkräfte einen Lageüberblick verschafft und sichergestellt hatten, dass keine Betriebsstoffe sowohl innerhalb des Rumpfkörpers vorhanden waren als auch aus diesem heraus in die Umwelt eintraten, nahmen sie eine Tauchpumpe vor und senkten den Wasserpegel im Bootsinneren folglich ab. Über 20 Minuten pumpten die Feuerwehrleute gut zehn Kubikmeter Wasser ins Freie, bis der Schiffskörper wieder auf gewohnter Ebene aufschwamm und das Versinken ausgeschlossen werden konnte. Im Anschluss nahmen die anwesenden Eigentümer die Suche nach einer möglichen Leckage auf.

