Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsversuch in eine Bäckerei in Niederbreitbach

Niederbreitbach (ots)

In der Nacht vom 13.04.2026 auf 14.04.2026 versuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in eine Bäckerei in Niederbreitbach, Jakobus-Wirth-Straße einzubrechen. Der Tatverdächtige wurde bei der Tatausführung gestört und flüchtete zu Fuß vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Straßenhaus führte bislang nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell