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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Gustav-Stresemann-Straße in Neuwied

Neuwied (ots)

Am 14.04.26 gegen 08:05 Uhr kam es in der Gustav-Stresemann-Straße in 56564 Neuwied zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Hier befuhr ein weißer BMW die Gustav-Stresemann-Straße, als ein dunkelgrauer SUV aus der Junkerstraße nach rechts in dieselbe Straße abbog. Dieser dunkelgraue SUV bemerkte den weißen BMW wohl nicht. Um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der weiße BMW aus und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der dunkelgraue SUV entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Neuwied bittet um etwaige Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02631 /878-0 oder per Mail unter pineuwied@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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