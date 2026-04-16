Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei - Zeugensuche

Neuwied (ots)

Am 16.04.2026 gegen 10:01 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Neuwied in der Ortslage Torney eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines Motorrollers durchzuführen. Statt anzuhalten versuchte der Fahrer jedoch, sich der Kontrolle zu entziehen, sodass es zu einer Verfolgungsfahrt mit dem Motorroller kam. Dabei versuchte der Beschuldigte das Kennzeichen des Rollers mit dem Fuß zu verdecken. Im weiteren Verlauf befuhr der Mann mehrere Feldwege um den verfolgenden Funkstreifenwagen abzuhängen, was ihm an einer Engstelle schließlich gelang. Der Fahrzeugführer konnte wenig später ermittelt und angetroffen werden. Er verfügt nicht über die für den Roller erforderliche Fahrerlaubnis und stand erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auf einem der Feldwege sind den Beamten zwei spazierende Personen mit einem Kinderwagen aufgefallen, die dem Rollerfahrer ausweichen mussten. Diese Personen und eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter pineuwied@polizei.rlp.de oder unter 026318780 zu melden.

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