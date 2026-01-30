Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Heimfahrt endet mit Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 29.01.2026 um 23:30 Uhr konnte ein 52-Jähriger aus Frankenstein/ Pfalz in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. mit einem Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergaben sich bei dem Fahrer Auffälligkeiten, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ferner konnte ermittelt werden, dass dieser bereits vor einigen Jahren seinen Führerschein wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss abgegeben musste. Da der Frankensteiner keinen Vortest durchführen wollte, wurde diesem letztlich eine Blutprobe entnommen. Nun wird das Ergebnis dieser zeigen, ob sich der 52-Jährige in einem Ordnungswidrigkeiten- und gegebenenfalls Strafverfahren verantworten muss. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

