POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Bachenberg (ots) - Am Mittwoch, 15.04.2026, gegen 15.40 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 37 im Bereich Bachenberg ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer, von einem Verbindungsweg, nach links, in die K 37 einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der die K 37, aus Richtung Hilgenroth kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen befuhr. Bei dem ...

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