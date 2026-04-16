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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund doppeltem Überholmanöver

Wissen (ots)

Am Mittwoch, 15.04.2026, befuhren eine 25-jährige Fiat- und eine 33-jährige BMW-Fahrerin gegen 05:25 Uhr hintereinander die L 278 aus Richtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Morsbach. Trotz eines bestehenden Überholverbots setzte die 33-jährige zum Überholen der 25-jährigen an. Diese scherte gleichzeitig zum Überholen eines wiederum davor fahrenden LKWs an. Um eine Kollision zu vermeiden, steuerte die BMW-Fahrerin nach links, sodass sie in den dortigen Grünstreifen geriet, und mit einer Warnbarke kollidierte. Die 33-jährgie wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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