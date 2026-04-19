Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unbekannte brechen am Freitagnacht in eine Werkstatt für behinderte Menschen ein

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten Unbekannte ein Fenster der ortsansässigen Werkstatt für behinderte Menschen in der Fockestraße auf und gelangten so ins Innere. Hier durchwühlte die Täterschaft das Interieur, mutmaßlich auf der Suche nach Wertgegenständen und machte sich auch an den vorhandenen Geldautomaten zu schaffen. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Das zuständige Polizeirevier Laupheim führt derzeit die Ermittlungen und bittet um Hinweise zur Tat. Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 07392 96300 zu melden.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (Hä/Li) -0722010

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