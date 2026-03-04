Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Neue Technik und Beförderung - Jahreshauptversammlung Ortsfeuerwehr Schiffdorf

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

Am 16. Januar veranstaltete die Ortsfeuerwehr Schiffdorf, wie in jedem Jahr, ihre Jahreshauptversammlung. Neben der Begrüßung aller Kameradinnen und Kameraden, Gästen und Vertretern, ließ Ortsbrandmeister Radtke-Zinser das vergangene Jahr Revue passieren.

Radkte-Zinser berichtete, dass die Ortsfeuerwehr Schiffdorf im vergangenem Jahr 2025 zu insgesamt 41 Einsätzen alarmiert worden sei. Diese teilen sich auf in 18 technische Hilfeleistungen, elf Brandeinsätzen und 12 Fehlalarme und sonstige Alarme. Für die Ortsfeuerwehr Schiffdorf also ein eher ruhiges Jahr.

Trotzdem gab es besondere Höhepunkte für die Schiffdorfer Brandschützer. Neben dem Osterfeuer und dem Pfingstbaumaufstellen, war vor allem die Ankunft eines neuen Tanklöschfahrzeug 3000 im Mai das größte Highlight und ein ganz besonderes Erlebnis. Mit diesem Fahrzeug hat sich der gesamte Fuhrpark in Schiffdorf nun grundlegend erneuert und bietet so einen optimalen Schutz für die Bevölkerung. Mit einer hochmodernen Pumpe und einem 4.000 Liter großen Löschwassertank ist das Fahrzeug ein echter Gewinn.

Auch wenn die Entwicklung im vergangenen Jahr sehr gut war, könnte jedoch auch die Personalsituation könnte - wie überall im Ehrenamt - besser sein. Umso mehr freut es den Ortsbrandmeister, dass es im vergangenen Jahr einen Neueintritt in die Einsatzabteilung gab. Neben den weiteren Berichten der Fachwarte, gab es natürlich auch Wahlen.

Pascal Bötticher wurde als Mitglied in den Festausschuss und Joshua Klingberg zum Kassenprüfer gewählt. Britta Rademacher wurde zur stellvertretenden Jugendfeuerwehrwartin und in ihre dritte Amtszeit als Ortssicherheitsbeauftragte gewählt. Neben den Grußworten der Gäste gab es auch großen Anlass zur Freude für einige Kameradinnen und Kameraden.

Nick Stratmann, Timo Schüler, Romeo Schiemann und Joshua Klingberg wurden zum Feuerwehrmann, Anne Wagner zur Oberfeuerwehrfrau und Britta Rademacher zur Hauptfeuerwehrfrau befördert.

Martin Kallenberg erhielt eine Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft, Henning Rose für 30-jährige Mitgliedschaft und Lars Bötticher für 35-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Ebenfalls Bernd Linnemann wurde für seine 45-jährige Mitgliedschaft und Karl-Heinz Janssen für 65 Jahre in der Feuerwehr geehrt. Kristin Schüler erhielt eine Ehrung für die beste Dienstbeteiligung im Jahr 2025.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell