Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrügerisches Gewinnversprechen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bucha: Eine 76-Jährige aus Bucha, erhielt am Donnerstag gegen Mittag, einen Anruf von einer ihr unbekannten Telefonnummer. Der Anrufer gab an, dass die Frau knapp 50.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, sollte sie 1500 Euro in Geschenkkarten übermitteln. Auf die dubiose Betrugsmasche ging die Frau nicht ein und beendete das Gespräch. Die Polizei wurde informiert und nahm eine Anzeige wegen versuchten Betruges auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
