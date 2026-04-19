Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkener PKW-Fahrer mit entwendetem Audi auf der Flucht verunfallt.

Am Samstagmorgen rast ein 23-Jähriger vor Polizisten davon.

Ulm (ots)

Am Samstaggmorgen befanden sich zwei Polizeibeamte des Polizeirevieres Ulm-West auf dem Weg zum Dienst.

Im Bereich des Kuhbergrings fiel ihnen ein PKW Audi auf, der Schlangenlinien fuhr und immer wieder nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Die Beamten versetzten sich daraufhin in den Dienst und konnten den 23-jährigen Audi-Fahrer in der Jörg-Syrlin-Straße ansprechen.

Daraufhin flüchtete der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Söflingen, weshalb eine Fahndung einleitet wurde.

Kurz darauf führte diese zum Ergreifen des Fahrers sowie dessen Fluchtfahrzeuges.

Hierbei stellten die Beamten frische Unfallspuren am Audi fest und fanden wenig später auch die dazugehörige Unfallörtlichkeit.

Ein vorläufiger Alkoholtest zeigte, dass der beschuldigte Audi-Fahrer mit über 1,5 Promille unterwegs war, weshalb neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe sichergestellt wurde. Zudem stellte sich heraus, dass er den Audi unerlaubt von einer Mietfirma entwendet hatte.

Den 23-Jährigen erwartet nun u.a. eine Strafanzeige wegen PKW-Diebstahl und Gefährdung des Straßenverkehrs.

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