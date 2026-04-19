Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei - Auseinandersetzung eskaliert - Mann verletzt drei Personen und flüchtet

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 1:45 Uhr, wurde die Polizei zu drei verletzten Personen in einem Anwesen in Ummendorf gerufen. Vor Ort konnten die Beamten in einem Zimmer feststellen, dass ein Mann und eine Frau mutmaßlich Stichverletzungen aufwiesen. Diese waren den Beiden wohl zuvor vom Tatverdächtigen zugeführt worden, der nach der Tat flüchtete. Die beiden Personen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Weiterhin wurde ein Mann leicht verletzt, als er versuchte, den Mann an der Tatausführung zu hindern.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist wohl von einer Vorbeziehung der Beteiligten auszugehen. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen.

Zu den Opfern können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Informationen veröffentlicht werden.

Spezialisten der Polizei sicherten vor Ort umfangreiche Spuren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen derzeit auf Hochtouren.

Nach Einschätzung der Polizei liegen derzeit keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung durch den flüchtigen Mann vor.

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Staatsanwaltschaft Ravensburg, Tel. 0751/806-1344

Polizeipräsidium Ulm, Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

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