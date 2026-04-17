PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl eines Motorrads +++ Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Diesel aus Baumaschinen entwendet

Limburg (ots)

1.Diebstahl eines Motorrads,

Limburg, Stephanshügel, Mittwoch, 15.04.2026, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 16.04.2026, 10:00 Uhr

(lr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Limburg ein Motorrad gestohlen. Die unbekannten Täter entwendeten zwischen 20:00 Uhr und 10:00 Uhr das rote, in der Straße "Stephanshügel" geparkte, Motorrad der Marke Honda vom Typen CM 400 T auf unbekannte Art und Weise.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2.Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Limburg, Goethestraße, Donnerstag, 16.04.2026, 14:45 Uhr bis 16:00 Uhr

(lr)Am Donnerstagnachmittag wurde in ein Einfamilienhaus in Limburg eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich über den rückwärtig gelegenen Wintergarten in der Goethestraße zwischen 14:45 und 16:00 Uhr Zugang zu dem Haus, indem sie die Tür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie alle Etagen, jedoch wurde augenscheinlich nichts entwendet. Die Einbrecher flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Diesel aus Baumaschinen entwendet,

Elz, Sandweg, Donnerstag, 16.04.2025, 16:30 Uhr bis Freitag, 17.04.2026, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen hatten es Diebe in Elz auf Diesel abgesehen. Zwischen 16:30 Uhr und 08:00 Uhr betraten sie unbemerkt eine Baustelle gegenüber eines Schwimmbads im Sandweg und zapften dort von mehreren abgestellten Baumaschinen Kraftstoff ab. Anschließend suchten sie mit der Beute unbemerkt das Weite.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

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