PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Reifen von mehreren Fahrzeugen zerstochen +++ Kupferkabel von Baustelle gestohlen +++ Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Limburg (ots)

1. Reifen von mehreren Fahrzeugen zerstochen, Limburg, Graupfortstraße, Montag, 13.04.2026, 21:00 Uhr bis Dienstag, 14.04.2026, 07:20 Uhr

(fh)Eine unbekannte Person hat in der Nacht zum Dienstag in Limburg mehrere Fahrzeuge beschädigt. Hierzu betrat die Täterin oder der Täter einen Parkplatz in der Graupfortstraße und stach in die Autoreifen von mindestens vier dort geparkten Fahrzeugen ein. Im Anschluss flüchtete die Person und hinterließ Schäden in Summe von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. Kupferkabel von Baustelle gestohlen,

Bundesstraße 8, zwischen Nieder- und Oberbrechen, Freitag, 10.04.2026, 18:00 Uhr bis Montag, 13.04.2026, 06:00 Uhr

(fh)Über das zurückliegende Wochenende haben Kupferdiebe auf einer Baustelle zugeschlagen. Zwischen Freitag und Montag betraten sie das Baustellengelände an der B 8 zwischen Niederbrechen und Oberbrechen, trennten dort mehrere Kupferkabel ab und entwendeten diese unbemerkt.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

3. Betrunken von der Fahrbahn abgekommen, Hadamar-Oberzeuzheim, Siegener Straße, Montag, 13.04.2026, 21:15 Uhr

(fh)Am Montagabend kollidierte ein alkoholisierter Fahrzeugführer bei Oberzeuzheim mit einer Leitplanke und verletzte sich. Gegen 21:15 Uhr war der 29-Jährige mit seinem 5er BMW auf der Siegener Straße (Bundesstraße 54) von Oberzeuzheim kommend nach Limburg unterwegs. Am Ortsausgang von Oberzeuzheim kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Leitplanke und verletzte sich leicht. Die vor Ort entsandte Streife stellte beim Fahrer Anzeichen für einen vorausgegangenen Alkoholkonsum fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp 1.50 Promille. Dies hatte neben einer ärztlichen Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins auch ein Ermittlungsverfahren zur Folge. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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