PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mehrere Graffiti Schmierereien +++ Nach Verkehrsunfall geflüchtet +++ Sachbeschädigungen an PKW

Limburg (ots)

1. Graffiti-Täter auf frischer Tat ertappt,

Limburg-Staffel, Limburger Weg,

Sonntag, 12.04.2026, 12:47 Uhr

(as) Am Sonntagmittag wurden in Staffel zwei Personen nach Graffit-Spüherei auf frischer Tat festgenommen.

Gegen 12:47 Uhr wurden von aufmerksamen Mitbürgern zwei Personen festgestellt, welche im Limburger Weg in Staffel mit Graffiti den Gehweg besprühten.

Von der eingesetzten Streife der Polizei wurden beide unweit vom Tatort nach kurzer Nacheile festgenommen und die Personalien festgestellt. Es handelt sich um einen 39-jährigen Mann und eine 30-jährige Frau aus Limburg.

Von den vor Ort befindlichen Augenzeugen der Tat konnte das Paar zweifelsfrei identifiziert werden. Sie müssen sich nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung stellen.

2. Mehrere Graffitischmierereien am Lahnufer,

Limburg, Eschhöfer Weg,

Sonntag, 12.04.2026, gegen 02:40 Uhr

(as) Am frühen Sonntagmorgen wurde am Lahnuferweg Grafitti gesprüht und vandaliert.

Gegen 02:40 Uhr vandalierte eine vermummte Person am Lahnuferweg unter dem Eschhöfer Weg und sprühte Graffiti mit verfassungsfeindlichem Inhalt. Verschmutzt wurden die Mauer und die Vitrine eines Restaurants. Von dem Restaurant wurden Aufsteller und Flyer von der unbekannten Person in die Lahn geworfen.

Auch bei dem dort befindlichen Vereinsheim des Kanuvereins besprühte der Täter die im Außenbereich stehende Vitrine.

Unter der 06431-91400 werden Hinweise zur Tat entgegengenommen.

3. PKW flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer,

Limburg, Diezer Straße,

Samstag, 11.04.2026, 17:32 Uhr

(as) Am Samstagabend wurde ein Fahrradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt. Der PKW-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Gegen 17:30 Uhr wurde von einer Verkehrsteilnehmerin und Zeugin ein Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer gemeldet. Der unbekannte Kraftfahrzeugführer befuhr die Diezer Straße in Richtung Diez. Beim Einbiegen in eine Einmündung übersah dieser den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer, welcher sich aus Richtung Diez der Einmündung näherte. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer beim Sturz leicht. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Fahndungsmaßnahmen seitens der Polizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich unter der 06431-91400.

4. Schulgebäude und mehrere PKW durch Graffiti beschädigt,

Limburg, Joseph-Heppel-Straße,

Samstag, 11.04.2026, 22:30 Uhr bis Sonntag, 12.04.2026, 06:26 Uhr

(as) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Limburg mehrere geparkte PKW sowie das dort befindliche Schulgebäude mit Graffiti besprüht.

Zwischen 22:30 Uhr und 06:26 Uhr wurden in der Joseph-Heppel-Straße sechs geparkte PKW mit roter Farbe besprüht. Außerdem wurden am dort befindlichen Schulgebäude zwei Eingangstüren mit Graffiti verschmutzt.

Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung werden unter der 06431-91400 entgegengenommen.

5. Geparkter PKW zerkratzt,

Limburg, Joseph-Schneider-Straße (Parkplatz Einkaufszentrum),

Samstag, 11.04.2026, 15:00 Uhr bis Samstag, 11.04.2026, 18:00 Uhr

(as) Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Limburg zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW.

Der PKW wurde gegen 15:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Joseph-Schneider-Straße abgestellt. Als der Fahrzeugführer gegen 18:00 Uhr zu einem PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass die linke Fahrzeugseite zerkratzt wurde.

Sachdienliche Hinweise werden unter der 06431-91400 dankend entgegengenommen.

6. Sachbeschädigung an PKW,

Limburg, Bischof-Blum-Straße,

Samstag, 11.04.2026, 10:30 Uhr bis Samstag, 11.04.2026, 11:00 Uhr

(as) Am Samstagvormittag wurde in Limburg ein PKW zerkratzt.

Zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr wurde der PKW in der Bischof-Blum-Straße abgestellt. Als der Verantwortliche zurück zu seinem PKW kam, musste er Kratzer am Heck seines PKWs feststellen.

Die Polizei erbittet Hinweise unter der 06431-91400.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell