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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Brände in Löhnberg +++ Verkehrsunfallflucht +++ Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Limburg (ots)

1.Zwei Brände in Löhnberg,

Löhnberg, Landstraße 3020 und Grüner Weg, Freitag, 10.04.2026, 15:28 Uhr bis 15:47 Uhr,

Am Freitagnachmittag kam es innerhalb von 20 Minuten in Löhnberg zu zwei Bränden.

(mw) Am 10.04.2026 gegen 15:25 Uhr kam es in der Straße "Grüner Weg" zum Brand einer Hecke, wo zudem noch ein angrenzender Zaun beschädigt wurde. Gegen 15:47 Uhr wurde im unmittelbaren Nahbereich auf einer Grünfläche an der "Landstraße 3020" ein weiterer Brand gemeldet. Hier wurden Sträucher sowie ein Baum beschädigt. Beide Brände wurden durch zeitnahe Löscharbeiten der zuständigen Feuerwehr erfolgreich bekämpft. Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

2.Unfallflucht auf Parkplatz,

Limburg-Staffel, Elzer Straße, Freitag, 10.04.2026, 14:25 Uhr bis 15:30 Uhr,

Am Freitagnachmittag ist es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Elzer Straße in Limburg Staffel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein Fahrzeughalter hatte seinen Pkw Audi A4 Avant ordnungsgemäß vorwärts in einer Parklücke abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer versuchte rückwärts in eine rechts danebenliegende Parklücke einzuparken. Dabei kam es zur Kollision mit dem geparkten Fahrzeug. Im weiteren Verlauf stieß das verursachende Fahrzeug zusätzlich gegen die Fassade des Marktes. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sowohl an dem geparkten Pkw als auch an der Gebäudefassade entstand Sachschaden. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

3.Fahren unter Alkoholeinfluss,

Limburg, Diezer Straße, Samstag, 11.04.2026, 05:20 Uhr,

Am frühen Samstagmorgen wurde ein alkoholisierter Verkehrsteilnehmer festgestellt.

Eine Streife der Polizei Limburg wurde in der Diezer Straße in Limburg auf einen PKW Mercedes CLA aufmerksam und entschloss sich das Fahrzeug zu kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 32-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde zur Beweiserhebung ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Thomas, PHK
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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