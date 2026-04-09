PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tödlicher Verkehrsunfall

Limburg (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 456,

Limburg-Weilburg, Weinbach, Bundesstraße 456,

Donnerstag, 09.04.2026, 15:05 Uhr - 17:50 Uhr

(kq)Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 456 bei Weinbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Ein 69-jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die Bundesstraße aus Weilburg kommend in Fahrtrichtung Weilmünster-Möttau. Ein 72-jähriger Fahrer eines schwarzen Toyota, mit einer 63-jährigen Beifahrerin, beabsichtigte aus Laimbach kommend auf die B 456 einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Motorradfahrer und verstarb noch an der Unfallörtlichkeit.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der besagte Streckenabschnitt über mehrere Stunden gesperrt werden. Die Unfallstelle wurde um 17:50 Uhr wieder freigegeben.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Weilburg unter 06471-9386-0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell