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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Bad Marienberg

Limburg (ots)

Die heute veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 13-Jährigen aus Bad Marienberg wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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