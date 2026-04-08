PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Bad Marienberg
Limburg (ots)
Die heute veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 13-Jährigen aus Bad Marienberg wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.
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