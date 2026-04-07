PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fahrzeugdiebstahl

Limburg (ots)

1. Fahrzeugdiebstahl,

Runkel, Ennerich, Hammerstraße, Freitag, 03.04.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, 04.04.2006, 06:30 Uhr

(lr) Ein Autodieb trieb im Runkeler Stadtteil Ennerich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen sein Unwesen. Der Unbekannte entwendeten den Fahrzeugschlüssel zu einem weißen Pkw des Modells Ducato aus einer, in einem Hof aufgehängten, Jacke in der Hammerstraße. Anschließend begab sich der Dieb zu besagtem Auto und fuhr mit diesem in unbekannte Richtung. Das Kennzeichen des PKW lautet LM-BS 50.

Der Täter ist männlich und trug zur Tatzeit eine helle Jacke, kombiniert mit einer hellen Hose und aufgezogener Kapuze. Zudem trug er ein Kissen unter dem Arm.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell