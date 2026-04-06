PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gefährliche Körperverletzung +++ Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe +++ Verkehrsunfallflucht +++

Limburg (ots)

1.Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhofplatz, Limburg, Bahnhofstraße, Montag, 06.04.2026, 02:10 Uhr,

Am frühen Montagmorgen kam es im Bereich des Bahnhofplatzes und der Bahnhofstraße in Limburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen.

Nach ersten Erkenntnissen begannen die Streitigkeiten verbal, als der 23-jährige Geschädigte der sich bereits im weggehen begriffenen 22-jähren Beschuldigten hinterhereilte und sie erneut konfrontierte. In der Folge eskalierte die Situation und es kam zu einem Handgemenge, bei dem Schläge mit der Faust ausgetauscht wurden. Der Mann erlitt dabei eine Schnittverletzung an der Hand, die offenbar durch ein Weinglas verursacht wurde. Die Verletzungen wurden vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem Vorfall entfernten sich die beteiligten Personen vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beteiligten in der Nähe des Neumarkts festgestellt und kontrolliert werden. Die Polizei nahm die Personalien auf und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

2.Schaufenster beschädigt,

Limburg, Graupfortstraße, Montag, 06.04.2026, 03:28 Uhr,

Am frühen Montagmorgen wurde eine Beschädigung an einem Schaufenster eines Ladens in der Graupfortstraße in Limburg festgestellt.

Ein Passant bemerkte das Loch im Schaufenster und meldete es der Polizei. Vor Ort traf zunächst die Streife ein, die die Örtlichkeit absicherte, bis das Technische Hilfswerk eintraf, um das beschädigte Fenster zu sichern. Hinweise auf einen Einbruch oder das Eindringen von Tätern in den Laden konnten bislang nicht festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um festzustellen, wie das Loch in das Schaufenster entstanden ist. Es wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen. Hinweise auf die Tat richten Sie bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400.

3.Unfallflucht nach Abkommen von der Fahrbahn, Selters-Niederselters, Dauborner Straße, Samstag, 04.04.2026, 00:00 Uhr bis Sonntag 05.04.2026, 10:14 Uhr,

Auf der Dauborner Straße zwischen Niederselters und Dauborn ist es zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Pkw die Dauborner Straße aus Richtung Niederselters kommend in Fahrtrichtung Dauborn. Im Kurvenbereich unmittelbar nach dem Bahnübergang verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei überfuhr der Pkw einen Bordstein sowie eine hüfthohe Hecke und kollidierte anschließend mit dem Ortsausgangsschild von Niederselters. Dieses wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen und erheblich beschädigt. Auch am Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte Sachschaden entstanden sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden, die auf einen blauen Audi hindeuten. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird bislang auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431 91400 um Hinweise.

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