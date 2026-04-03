PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrüche +++ Werkzeug aus Fahrzeug entwendet +++ Sachbeschädigung an Bahnhofsgebäude +++ Schweinestall ausgebrannt +++ Rotlicht missachtet und Unfall mit drei Verletzten verursacht

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Waldbrunn, Am Mühlwald,

Donnerstag, 02.04.2026, 14:30 Uhr - 19:00 Uhr

(rk) Am Donnerstagnachmittag wurde in ein Einfamilienhaus in Waldbrunn eingebrochen.

Um 19:14 Uhr wurde der Polizei in Limburg ein Einbruch in der Straße "Am Mühlwald" gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr unbefugt Zutritt über die Kellertür des Wohnhauses verschafft, sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck im Wert von ca. 1500EUR entwendet.

Hinweise erbittet sich die Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0.

2. Einbruch in den Hausflur und den Dachboden eines Mehrfamilienhauses,

Weilburg, Vorstadt,

Donnerstag, 02.04.2026, 17:00 Uhr - 19:00 Uhr

(rd) Am frühen Donnerstagabend brachen unbekannte Täter in den Hausflur und den Dachboden eines Mehrfamilienhauses in der Weilburger Altstadt ein.

Zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr brachen die Einbrecher hierbei die Hauseingangstür zum Mehrfamilienhaus und eine Tür zum Dachboden auf. Aus dem Hausflur entwendeten die Einbrecher ein Pedelec und von dem Dachboden diverse Werkzeuge. Anschließend gelang es den Einbrechern mit ihrer Beute unerkannt zu fliehen.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431-9140-0 entgegen.

3. Werkzeug aus Fahrzeug entwendet,

Villmar-Aumenau, Am Falkenstein,

Mittwoch, 01.04.2026, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 02.04.2026, 06:30 Uhr

(rd) Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag in Villmar-Aumenau Werkzeuge aus einem Fahrzeug entwendet.

Das Firmenfahrzeug stand in der Zeit zwischen 17:30 und 06:30 Uhr in der Straße "Am Falkenstein". Der oder die Diebe öffneten das Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise und entwendeten anschließend aus dem Inneren diverse Werkzeuge.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

4. Scheiben eines Bahnhofsgebäudes eingeworfen,

Runkel- Arfurt, Langgasse,

Mittwoch, 01.04.2026, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 01.04.2026, 14:00 Uhr

(rd) Am Bahnhof in Runkel haben Unbekannte am Mittwochmittag mehrere Scheiben des Bahnhofsgebäude eingeworfen.

In der Zeit von 11:00 bis 14:00 Uhr warf eine unbekannte Person die Scheiben des Bahnhofsgebäude mit Steinen ein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000EUR geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

5. Schweinestall brennt völlig aus,

Kirberg, Waldhof,

Donnerstag, 02.04.2026, 22:29 Uhr

(rk) Am Donnerstagabend brannte ein Schweinestall in Kirberg völlig aus.

Um 22:29 Uhr wurde die Polizei in Limburg darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Schweinestall des Waldhofs in Kirberg brennt. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten zu Beginn des Brandes mehr als 200 Tiere aus den Stallungen gerettet werden.

Im weiteren Verlauf des Brandes entwickelte sich der Brand zu einem Vollbrand, wodurch die gesamte Halle zerstört wurde und das Hallendach einstürzte. Das Feuer griff auch auf ein direkt angrenzendes Wohnhaus über, so dass dieses nicht mehr bewohnbar ist. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 800.000EUR.

Personen kam durch das Feuer nicht zu Schaden.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird von 10-20 getöteten Schweinen ausgegangen. Diese Zahl kann sich jedoch noch ändern, da die Aufräumarbeiten noch andauern.

Insgesamt waren mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Polizei und anderer offiziellen Stellen im Einsatz.

Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Es deutet jedoch nichts auf Fremdverschulden oder Fahrlässigkeit hin, so dass von einem technischen Defekt ausgegangen wird.

6. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Limburg, Offheimer Weg/B8,

Donnerstag, 02.04.2026, 23:38 Uhr

(rk) Am späten Donnerstagabend kam es in Limburg zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Um 23:38 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus Elz die B8 aus Richtung B49 kommend in Richtung Staffel. An der dortigen Kreuzung Offheimer Weg überfuhr er das Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 48-Jährigen aus Altendiez, der die B8 aus Richtung Staffel kommend befuhr und nach links in den Offheimer Weg abbiegen wollte. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer sowie der 16-Jährige Beifahrer des Unfallverursachers leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 35.000EUR.

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