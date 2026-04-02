PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: VW Golf entwendet +++ Scheibe eingeworfen und Fahrzeug durchwühlt +++ Duo geht Gartenhütten an

Limburg (ots)

1. VW Golf entwendet,

Limburg-Lindenholzhausen, Vehlener Straße, Mittwoch, 01.04.2026, 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend kam es in Lindenholzhausen zum Diebstahl eines VW Golf. Im Zeitfenster von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr parkte ein dunkelblauer VW Golf mit dem Kennzeichen "LM-HM 937" auf einem Parkplatz in der Vehlener Straße. Als der Fahrzeugverantwortliche nach der Stunde zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem Fahrzeug jede Spur. Auffällig am Pkw sind ein hellgrauer Außenspiegel sowie eine fehlende Radkappe. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Scheibe eingeworfen und Fahrzeug durchwühlt, Runkel-Arfurt, Langgasse, Mittwoch, 01.04.2026, 14:30 Uhr

(fh)Am Bahnhof in Runkel-Arfurt haben Unbekannte am Mittwochnachmittag einen Pkw aufgebrochen. Gegen 14:30 Uhr warf eine unbekannte Person die Scheibe eines in der Langgasse geparkten Opels ein und öffnete auf diesem Wege das Fahrzeug. Aus dem Kofferraum entwendete der Dieb oder die Diebin dann ein Ladegerät und suchte damit das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0.

3. Duo geht Gartenhütten an,

Weilburg, Im Bangert, Dienstag, 31.03.2026, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 01.04.2026, 03:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch hat ein Duo in Weilburg versucht, zwei Gartenhütten aufzubrechen. Zwischen 20:00 Uhr und 03:30 Uhr hebelten die beiden erfolglos an einer Gartenhütte der Kolonie in der Straße "Im Bangert". Auch eine weitere Hütte wurde versucht aufzubrechen. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden jedoch nicht an Wertgegenstände gelangt. Bei den Tätern soll es sich um einen Mann und eine Frau gehandelt haben, welche beide Kapuzenpullover trugen.

Hinweise zu den beiden und der Tat nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell