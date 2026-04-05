PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Frohe Ostern+++Gefährliche Körperverletzung vor Kneipe+++

Limburg (ots)

Die Polizei Limburg-Weilburg wünscht Frohe Ostern und schöne Feiertage!

1. Gefährliche Körperverletzung vor Kneipe Limburg, Grabenstraße Samstag, den 04. April 2026 / 23.35 Uhr

(zF) Am Samstagabend kam es vor einer Kneipe in Limburg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Um 23.35 Uhr wurde einem Besucher einer Kneipe durch den Türsteher der Einlass verwehrt. Der Besucher schlug daraufhin mit einer Flasche in das Gesicht des Türstehers. Dieser wurde hierdurch an der Lippe verletzt. Der Besucher konnte unerkannt vom Tatort fliehen.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 entgegen.

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