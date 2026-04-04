PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Tödlicher Arbeitsunfall+++Widerstand+++Fahrzeug-/Rollerdiebstahl+++Sachbeschädigungen+++Verkehrsunfälle mit Personenschaden+++

Limburg (ots)

1. Tödlicher Arbeitsunfall

Brechen-Niederbrechen, Bahnhofstraße

Samstag, 04.04.2026, 05:10 Uhr

(jh) Am Samstagmorgen wurde der Polizei ein Arbeitsunfall gemeldet. Eine Person bediente im Rahmen von Be- und Entladungen eines Anhängers dessen mechanische Verladerampe. Nach dem Stand der aktuellen Ermittlungen wurde die Person zwischen der sich schließenden Verladerampe und dem Anhänger eingeklemmt und infolge dessen tödlich verletzt. Das Amt für Arbeitsschutz wurde mit in die Sachverhaltsaufnahme einbezogen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431 9140-0 zu melden.

2. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Hauptstraße/Zum Wingert, 35781 Weilburg - Kubach

Freitag, 03.04.2026, 15:47 Uhr

(AKu) Ein 39-jähriger aus Kubach randalierte, wurde in Gewahrsam genommen und leistete im Anschluss Widerstand. Der Mann schrie herum, schlug mit Hand und Kopf gegen einen Briefkasten und zeigte darüber hinaus den sogenannten "Hitlergruß". Bis zum Eintreffen mehrerer Polizeistreifen hatte sich die Person bereits selbst verletzt. Im weiteren Verlauf wurde in eine psychiatrische Einrichtung untergebracht. Dort versuchte er schließlich, einen Polizeibeamten tätlich anzugreifen. Dieser Versuch lief jedoch durch die aufmerksame Reaktion des Beamten ins Leere und hatte zur Folge, dass er auf einem Krankenbett fixiert werden musste. Der Randalierer muss sich nun den strafrechtlichen Vorwürfen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten, der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der Sachbeschädigung stellen.

3. Fahrzeugdiebstahl

Runkel-Ennerich, Hammerstraße

Freitag, 03.04.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, 04.04.2026, 06:30 Uhr

(jh)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein weißer Fiat Ducato mit den amtlichen Kennzeichen LM-BS 50 entwendet. Der bisher unbekannte Täter ging fußläufig auf das Grundstück des Geschädigten und entwendete aus einer Jackentasche den Schlüssel zum o.g. Fahrzeug. Anschließend stieg er in das Fahrzeug ein und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Täter wurde während seiner Handlungen videografiert und kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - helle Kapuzenjacke - helle Hose - führte ein Kissen mit sich Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

4. Rollerdiebstahl

Am Kirmesplatz, 35781 Weilburg

Donnerstag, 02.04.2026, 07:20 Uhr - 14:00 Uhr

(AKu)Am Donnerstag kann es in der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 14:00 Uhr zu einem Rollerdiebstahl in der Straße "Am Kirmesplatz" in Weilburg. Unbekannte Täter entwendeten den ungesichert an einem Stromverteilerkasten stehenden Roller des Geschädigten, während dieser in der Schule war. Bei dem Roller handelt es sich um einen blauen Roller der Marke MotoCorp ohne amtliches Kennzeichen. Sollten Sie diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der sachbearbeitenden Polizeidienststelle in Limburg unter der 06431-9140-0.

5. Sachbeschädigung an PKW

Limburg-Eschhofen, Brüsseler Straße

Freitag, 03.04.2026, 22:30 Uhr

(jh) Am Freitagabend schlug ein bisher unbekannter Täter den Außenspiegel eines Fahrzeugs im Limburger ICE-Gebiet ab. Der Täter habe sich dem Fahrzeug der Geschädigten genähert und soll hierbei mithilfe eines Gipsverbandes an seinem Arm den Außenspiegel gewaltsam abgeschlagen haben. Nach der Tathandlung habe sich der Täter zunächst fußläufig entfernt, bevor er sich anschließend mit einem silbernen Peugeot in unbekannte Richtung entfernte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

6. Sachbeschädigung an Schaufensterscheiben

Langgasse, 35781 Weilburg

Freitag, 03.04.2026, 01:00 Uhr - 11:30 Uhr

[AKu] In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kann es in der Weilburger Langgasse zu Sachbeschädigungen an Schaufenstern mehrerer Läden. Unbekannte Täter schossen mit einem unbekannten Gegenstand, jeweils 2 Löcher in die Schaufenster. Sollten Sie diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der sachbearbeitenden Polizeidienststelle Limburg unter der 06431-9140-0.

7. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Feldgemarkung 35799 Merenberg, Verlängerung Benzstraße

Freitag, 03.04.2026, 22:31 Uhr

(AKu) Am Freitagabend kam es gegen 22:31 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Feldweg hinter der Tank- und Rastanlage in Merenberg. Ein 18-jähriger Fahranfänger verlor auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von dem geteerten Feldweg ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Besetzt wer das Fahrzeug mit 5 Personen im Alter von 14 bis 18 Jahre. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Weilburg verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR.

8. Alleinunfall mit schwerstverletzter Person

Hünfelden-Mensfelden, Diezer Weg

Freitag, 03.04.2026, 14:10 Uhr

(jh) Am Freitagnachmittag stürzte der Fahrer eines E-Scooters und verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden musst. Der 76-jährige Fahrer befuhr mit seinem E-Scooter den Diezer Weg zwischen Mensfelden und Holzheim. Durch bisher ungeklärte Umstände kam der Fahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Der Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431 9140-0 zu melden.

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