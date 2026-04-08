PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 31-jähriger Mann löst größeren Polizeieinsatz aus +++ Verkehrsunfall mit anschließender Flucht +++ Diebstahl von einer Baustelle abgebrochen

Limburg (ots)

1. 31-jähriger Mann löst größeren Polizeieinsatz aus, Limburg, Dornburg, Frickhöfer Straße, Mittwoch, 08.04.2026, 11:10 Uhr - 14:00 Uhr

(kq)Am Mittwochmittag kam es in Limburg zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz waren.

Um kurz nach 11:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich in einem in der Frickhöfer Straße gelegenen Einfamilienhaus ein Mann aufhält, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Es befanden sich keine weiteren Personen im Haus. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte der 31-jährige Mann widerstandlos durch Spezialkräfte der Polizei festgenommen werden. Aufgrund seiner selbst zugefügten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich. Der Polizeieinsatz wurde um 14:00 Uhr beendet.

Die Hintergründe für das Handeln des Mannes sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

2. Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, Selters, Münster, Kreisstraße 468, Dienstag, 07.04.2026, 17:00 Uhr

(lr) Am Dienstagabend kam es in Selters-Münster zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 62-jährige befuhr gegen 17:00 Uhr mit seinem Motorrad der Marke BMW die Kreisstraße 468 in Fahrtrichtung Münster. In einem kurvigen Fahrbahnbereich kam ihm ein unbekanntes Auto mit Anhänger auf der Fahrspur entgegen, da dieser versuchte ein vorrausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Der Motorradfahrer versuchte auszuweichen, kam jedoch kurz hinter den beiden Pkws zu fall. Der Fahrer des überholenden Wagens fuhr, ohne dem älteren Herrn zu helfen, weiter. Bei dem Aufprall wurde der 62-jährige verletzt. Er wurde in ein anliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizeistation in Weilburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06471) 9386-0 entgegen.

3. Diebstahl von einer Baustelle abgebrochen, Selters, Eisenbach, Am Weinberg, Samstag, 04.04.2026, 12:30 Uhr bis Dienstag, 07.04.2026, 06:30 Uhr

(lr)Zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen wurde versucht in Selters-Eisenbach Kupferkabel von einer Baustelle zu entwenden. Die unbekannten Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zur Baustelle in der Straße "Am Weinberg" und entwendeten von einem Stromverteilerkasten und einer Tonzerkleinerungsmaschine die Starkstromkabel. Im Anschluss zogen sie das etwa 20 Meter lange Kabel in Richtung eines Feldweges. Aufgrund der schweren Transportfähigkeit der Kabel, ließen die Diebe die Kabel an Ort und Stelle liegen und machten sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

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