Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Kontrollen am "Carfriday"

Heilbronn (ots)

Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn waren am Karfreitag Streifen unterwegs und legten hierbei den Fokus insbesondere auf die sogenannte Poser- und Raserszene.

Im Rahmen der Kontrollen wurden zwischen 13 und 21 Uhr 66 Fahrzeuge überprüft. Hierbei wurden sieben Straftaten und 26 Ordnungswidrigkeiten bei mobilen Kontrollen zur Anzeige gebracht.

In drei Fällen gelangten Verkehrsteilnehmer wegen Urkundenfälschung zur Anzeige. In einem dieser Fälle wurde auch der Heckspoiler eines Fahrers in Tauberbischofsheim sichergestellt. Der Mann war mit einem BMW 540d in Tauberbischofsheim unterwegs. Bei der Kontrolle zeigte er eine vermutlich selbst erstellte allgemeine Betriebserlaubnis für den Spoiler vor. Die Polizisten erkannten aber, dass es sich um ein gefälschtes Dokument handelte. Daher kommt neben der Anzeige wegen Urkundenfälschung auch der Verstoß wegen der erloschenen Betriebserlaubnis auf ihn zu. Insgesamt wurden 14 Fälle wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Anzeige gebracht.

In Wertheim wurde außerdem ein BMW sichergestellt. Eine Streife der Arbeitsgruppe Poser und Raser wurde auf den auffälligen Pkw aufmerksam, da an diesem einige Änderungen vorgenommen wurden. Neben nicht eingetragenen Spiegelklappen, Distanzscheiben auf den Felgen und dem Gewindefahrwerk wurde unter anderem der Dieselpartikelfilter entfernt. Dafür müssen Änderungen an der Software vorgenommen werden. Höchstwahrscheinlich wurde eine illegale Leistungssteigerung vorgenommen, weshalb der BMW zur weiteren Prüfung sichergestellt wurde.

Weitere Straftaten waren zwei Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Im Bereich der Ordnungswidrigkeiten verursachte ein Fahrer unnötigen Lärm, zwei fuhren über rote Ampeln, drei Personen waren nicht angeschnallt, ein Fahrer benutzte sein Smartphone während der Fahrt. Ein weiterer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und in vier Fällen lag eine abgelaufene Hauptuntersuchung vor.

Neben den Kontrollen der Fahrzeuge führten die Beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn auch eine Geschwindigkeitsmessung in Heilbronn durch. Der auf der Neckartalstraße, Höhe Theresienwiese, aufgestellte Blitzer löste bei 3.952 gemessenen Fahrzeugen 164 Mal aus. In drei Fällen müssen die Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen. Der Tagesschnellste fuhr bei erlaubten 50 km/h ganze 85 km/h. Zusätzlich war ein Video-Pkw unterwegs, der die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn überwachte. Hierbei war ein Pkw 40 km/h zu schnell und ein Motorrad fuhr 60 km/h mehr als erlaubt. Auch diese beiden Fahrer erwartet neben einem Bußgeld, Punkten im Fahrerlaubnisregister und Fahrverboten.

Die Polizei Heilbronn wird auch weiterhin konsequent gegen die Poser- und Raserszene vorgehen und eine "Null-Toleranz-Strategie" verfolgen.

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