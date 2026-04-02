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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Stadtkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Nach Angriff auf Polizisten - 40-Jähriger in Untersuchungshaft In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch meldeten Passanten eine bewusstlose Person am Heilbronner Marktplatz. Nachdem Rettungskräfte dem Mann helfen wollten, soll sich der 40-Jährige ihnen gegenüber aggressiv verhalten und herumgeschrien haben. Als die hinzugerufenen Polizisten den Mann daraufhin kontrollierten, soll er versucht haben, nach der Dienstwaffe eines Beamten zu greifen. Dies konnte jedoch abgewendet und der Mann zu Boden gebracht werden. Hierbei soll er in Richtung einer Polizistin gespuckt und diese am Hals getroffen haben. Ein Polizeibeamter wurde durch die Gegenwehr des Tatverdächtigen leicht verletzt. Der 40-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6248044 Seitens der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde am Mittwoch zunächst die vorläufige Festnahme des Mannes angeordnet und der Erlass eines Haftbefehls beantragt, nachdem der Tatverdächtige bereits zuvor in ähnlicher Weise straffällig geworden sein soll. Der 40-jährige Deutsche wurde am gestrigen Nachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der Haftbefehl u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Köperverletzung erließ und diesen in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der 40-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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