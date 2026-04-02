Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Verletzter bei Unfall und Zigarettenautomat aufgebrochen

Landkreis Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Über rot gefahren

Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer übersah am Donnerstagmorgen wohl eine rote Ampel und verursachte einen Unfall. Der Mann war gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Richtung Heilbronn unterwegs. An der Kreuzung mit der Neckargartacher Straße zeigte die Ampel rot, jedoch fuhr er trotzdem in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte der Lkw mit einem im Kreuzungsbereich fahrenden BMW eines 51-Jährigen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Bad Rappenau: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Zigarettenautomaten an der Hölderlinstraße im Ortsteil Fürfeld aufgebrochen. Die Täter brachen den Automaten zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr auf und stahlen eine Geldkassette und mehrere Zigarettenpackungen. Der genaue Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0726260950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

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