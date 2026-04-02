Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Verkehrsunfälle und Graffiti-Sprayer

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell: Beim Abbiegen zusammengestoßen

Zwei Leichtverletzte und mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch in Goggenbach der Gemeinde Kupferzell ereignet hat. Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Volvo S60 fuhr gegen 07.45 Uhr in der Dorfstraße aus Richtung Fessbach. An der Kreuzung zur Schloßstraße stieß sie mit einem Volvo XC60 eines 63-jährigen Fahrers zusammen, welcher in Richtung Kupferzell unterwegs war. Die 19-Jährige und der 63-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Leichtverletzten. Während der Unfallaufnahme war die Schloßstraße in beide Richtungen gesperrt.

Künzelsau: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Autofahrerin soll am Mittwoch ein geparktes Auto auf einem Parkplatz in der Lindenstraße beschädigt haben und anschließend davongefahren sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die unbekannte Fahrerin parkte gegen 11.30 Uhr mit ihrem rostbraunen Auto aus und soll dabei einen Mercedes beschädigt haben. Anschließend fuhr sie weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen und insbesondere die unbekannte Fahrerin werden gebeten, sich unter der Rufnummer 079409400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Kupferzell: Graffiti-Sprayer unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch in der Gemeinde Kupferzell mehrere Gegenstände durch Farbschmierereien beschädigt. Die Täter besprühten eine Bushaltestelle in der Unteren Vorstadt, ein Umspannwerk in der Kubacher Straße, sowie eine Trafostation in der Öhringer Straße mit Farbe. Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 079409400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden. Die Gemeinde Kupferzell lobt eine Belohnung zur Täterüberführung in Höhe von 500 Euro aus.

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