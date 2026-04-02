Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Mosbach-Diedesheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Mosbach (ots)

Auf der Bundesstraße 37 bei Mosbach-Diedesheim kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 79-jährige Fahrerin einer Mercedes B-Klasse fuhr gegen 13:45 Uhr von Mosbach kommend und wollte nach links in Richtung Diedesheim abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich ein entgegenkommendes Motorrad, welches hierbei frontal erfasst wurde. Der 20 Jahre alte Fahrer der Kawasaki wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Durch das verunfallte Motorrad wurde ein weiteres Fahrzeug, ein Ford Focus, beschädigt. Die Fahrbahn musste bis circa 15 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

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