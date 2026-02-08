PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Samstagabend des 07.02.2026, in dem Zeitraum von 19:30h-21:30h ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Hotel Heinz in Höhr-Grenzhausen. Der flüchtige Fahrer fuhr vermutlich mit einem weißen Kraftfahrzeug gegen ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses erheblich. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, melden sich bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer: 02624-9402-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur

