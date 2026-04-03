Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn - 22-Jähriger flüchtet vor der Polizei und verunfallt

Bad Friedrichshall (ots)

In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag gegen 23.35 Uhr überholte ein 22-Jähriger mit seinem Audi A3 zwei Fahrzeuge auf der B 27 Richtung Mosbach, Höhe Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Einer anschließenden Polizeikontrolle entzog sich der Fahrer durch Flucht. In Bad Friedrichshall wurden Geschwindigkeiten von deutlich über 100 km/h erreicht. Außerorts fuhr der Audi 150 km/h und schneller. Am Heuchlinger Schloss wurde ein Radfahrer gefährdet. In Untergriesheim kam der Flüchtende schließlich in einer Linkskurve am Bahnübergang von der Straße ab und verunfallte. Er konnte von der Streife festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Da der junge Fahrer Alkohol zu sich genommmen hatte, sich aber noch in der Probezeit befindet, ordnete die Staatsanwaltschaft die Führerschein- und Fahrzeugbeschlagnahme an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet bei der weiteren Aufklärung um Mithilfe. Gesucht werden die beiden überholten Autofahrer auf der B 27 sowie der Radfahrer am Heuchlinger Schloss. Die Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm, Tel. 07132/9371-0, in Verbindung zu setzen.

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