Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raub auf dem Willy-Brandt-Platz

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag überfielen drei unbekannte Männer einen 21-Jährigen auf dem Theatervorplatz. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatten die Fremden das Opfer im Vorbeigehen angesprochen. Nach einem kurzen Wortwechsel soll das Trio nach Angaben des 21-Jährigen auf ihn eingeschlagen haben.

Bevor die Männer durch eine Gruppe Passanten gestoppt werden konnten, entwendeten sie das Bargeld, das der junge Mann dabeihatte. Es soll sich um einen niedrigen dreistelligen Betrag handeln.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Wer hat die Situation kurz nach 15 Uhr mitbekommen? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Wer waren die Passanten, die dem jungen Mann zu Hilfe kamen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

