PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Bankmitarbeiter

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagnachmittag wurde eine 81-Jährige Opfer von Betrügern. Sie erhielt einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter, der ungewöhnliche Kontobewegungen festgestellt haben wollte.

Unter einem Vorwand überzeugte der "falsche" Bankkaufmann die 81-Jährige, ihre Bankkarte an eine Komplizin zu übergeben. Mit der Girokarten bezahlten die Betrüger dann in mehreren Geschäften, sodass ein finanzieller Schaden von mindestens 500 Euro entstand.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei erneut vor Telefonbetrügern. Die Täter täuschen angebliche Sicherheitsprobleme vor und setzen ihre Opfer gezielt unter Druck. Unter dem Vorwand dringender Schutzmaßnahmen versuchen sie, an vertrauliche Daten wie PIN- oder TAN-Nummern zu gelangen oder veranlassen die Übergabe von Bargeld, Bankkarten oder Wertgegenständen an der Haustür.

Die Polizei stellt klar:

Banken fragen niemals nach PIN oder TAN und fordern keine Herausgabe von Bargeld oder Karten. Beenden Sie verdächtige Gespräche umgehend. Kontaktieren Sie Ihre Bank ausschließlich über die offizielle Rufnummer. Übergeben Sie niemals Geld, Wertsachen oder Karten an Unbekannte. Sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen über diese Betrugsmaschen. Aufklärung und Aufmerksamkeit sind der wirksamste Schutz. Im Zweifel gilt: Verständigen Sie die Polizei! |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 11:51

    POL-PPWP: Polizei Westpfalz: Hass ist keine Meinung!

    Westpfalz (ots) - Deutsche Strafverfolgungsbehörden sind heute in allen 16 Bundesländern gegen die Verbreitung strafbarer Inhalte im Internet vorgegangen, auch in der Westpfalz. Ermittlungsverfahren betreffen bundesweit sämtliche Phänomenbereiche der politisch motivierten Kriminalität. Anlass für die polizeilichen Maßnahmen in der Westpfalz waren vor allem Postings auf Social-Media-Plattformen, die nach Prüfung ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:15

    POL-PPWP: Risiko wird leider oft unterschätzt

    Kaiserslautern (ots) - Die gut gemeinte Empfehlung, EC-Karten und die dazugehörigen PIN-Codes nicht zusammen aufzubewahren, ist nicht neu - dennoch gibt es nach wie vor viele Menschen, die das Risiko eingehen. Ein aktueller Fall vom vergangenen Wochenende macht wieder einmal deutlich, was es mit der Empfehlung auf sich hat: Eine 65-jährige Frau aus dem Stadtgebiet wurde am Samstagnachmittag Opfer von Taschendieben. ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 12:24

    POL-PPWP: Ehepaar fällt auf Betrüger rein

    Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan (ots) - Betrüger bereicherten sich am Mittwoch an einem Ehepaar aus der Verbandsgemeinde. Die Senioren erhielten einen sogenannten Schockanruf. Dabei wurde ihnen vorgegaukelt, dass ein naher Angehöriger einen schweren Autounfall verursacht habe und eine Verhaftung nur durch die Zahlung einer Kaution verhindert werden könne. Die Rentner fielen auf die Lüge herein und übergaben einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren