POL-PPWP: Risiko wird leider oft unterschätzt

Die gut gemeinte Empfehlung, EC-Karten und die dazugehörigen PIN-Codes nicht zusammen aufzubewahren, ist nicht neu - dennoch gibt es nach wie vor viele Menschen, die das Risiko eingehen. Ein aktueller Fall vom vergangenen Wochenende macht wieder einmal deutlich, was es mit der Empfehlung auf sich hat: Eine 65-jährige Frau aus dem Stadtgebiet wurde am Samstagnachmittag Opfer von Taschendieben. Unbekannte zogen ihr unbemerkt die Geldbörse aus dem Rucksack, während sie in der Fußgängerzone unterwegs war.

Als die Dame am Montag den Kontakt zu ihrer Bank suchte, um über die Karten- und Kontosperrung zu reden, erfuhr sie, dass es bereits unbefugte Abbuchungen in Höhe von mehreren tausend Euro gegeben hatte. Die Täter hatten nicht lange gefackelt: Tatzeit war etwa 30 Minuten nach dem Diebstahl.

- Wie sich herausstellte, hatten die Diebe leichtes Spiel, denn die 65-Jährige hatte zusammen mit ihrer EC-Karte auch einen Zettel im Geldbeutel, auf dem die PIN notiert war...

Unser Appell lautet deshalb einmal mehr: Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Tragen Sie Geldbeutel und dergleichen am besten in verschließbaren Innentaschen Ihrer Kleidung. Wenn Sie eine Umhängetasche benutzen, achten Sie darauf, dass diese verschlossen ist - die Verschlussseite am besten zum Körper hin tragen. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen! Falls Sie sich die PIN nicht merken können und auf einem Zettel notieren müssen - bewahren Sie den Zettel unbedingt an anderer Stelle auf als die Karte! Und wenn Sie merken, dass Ihnen der Geldbeutel und/oder die Karte gestohlen wurde oder Sie diese verloren haben: Veranlassen Sie umgehend eine Sperrung, damit niemand unbefugt auf Ihr Konto zugreifen oder die Karte für Bezahlvorgänge nutzen kann!

